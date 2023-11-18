МО Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

В Баку заявили, что Ереван "продолжает распространять не соответствующую действительности информацию с целью скрыть произвол в своей армии"

БАКУ, 18 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.

"Сообщение Минобороны Армении о том, что 18 ноября в 09:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Девелинского района, в результате чего ранен военнослужащий, являются абсолютной ложью. Категорически опровергаем это провокационное сообщение противоположной стороны", - говорится в информации оборонного ведомства.

В ней подчеркивается, что Минобороны Армении "продолжает распространять не соответствующую действительности информацию с целью скрыть произвол в своей армии".

Ранее Минобороны Армении сообщило о ранении армянского военнослужащего на границе в результате выстрела с позиций ВС Азербайджана.