Минздрав Палестины назвал число пациентов в больнице "Аш-Шифа"

Глава ведомства Мэй Кайле заявила, что в медицинском учреждении остаются более 30 новорожденных и около 100 тяжелобольных

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Более 30 новорожденных и около 100 тяжелобольных пациентов до сих пор остаются в медицинском центре "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"В больнице "Аш-Шифа" все еще остаются 34 новорожденных и 126 тяжелобольных пациентов", - указала министр, слова которой привел телеканал Al Hadath. Кайле отметила, что с ними в больнице находятся пять медицинских работников.

Некоторое время назад израильская армия дала один час для выхода с территории больницы "Аш-Шифа" медицинского персонала, пациентов и беженцев, находящихся на территории комплекса. До настоящего времени его покинули не менее 5 тыс. человек, включая пациентов и беженцев, которые спасались на территории медцентра от израильских бомбардировок и обстрелов.

Ранее Кайле назвала военным преступлением требование армии Израиля эвакуировать раненых и больных из "Аш-Шифы".