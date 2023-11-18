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Палестино-израильский конфликт

Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по урегулированию в Газе

По словам президента республики, "варварство Израиля, непропорциональное применение им силы и безрассудство сейчас критикуют многие страны"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Турция продолжит телефонную и очную дипломатию для поиска путей урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

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"Мы посмотрим на позицию стран Евросоюза, я уведомил об этом канцлера Германии [Олафа] Шольца. В Берлине прошли демонстрации [в поддержку Палестины]. То же самое во Франции, в Англии, в Америке, где [участники акций] принесли саван к Белому дому. Я думаю, это послание миру. <...> Вот почему наш новый тур [дипломатических усилий] очень важен. В рамках этого тура, возможно, мы будем совершать поездки и продолжим телефонную дипломатию. Варварство Израиля, непропорциональное применение им силы и безрассудство сейчас критикуют многие страны", - сказал Эрдоган. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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