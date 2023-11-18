18 ноября, 13:32

Правящая в Эстонии Партия реформ переизбрала своим председателем премьера

Кая Каллас набрала 636 голосов

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Возглавляющая в Эстонии правящую коалицию Партия реформ в ходе съезда переизбрала своим председателем премьера Каю Каллас. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"На пост председателя партии была выдвинута единственная кандидатура премьер-министра. Каллас набрала 636 голосов", - говорится в сообщении.

Подержка Каллас с момента избрания ее председателем реформистов уменьшилась почти вдвое. На выборах лидера партии в 2018 году она получила 1 067 голосов, в 2020 году - 984 голоса.

Выборы председателя, которые утвердил съезд, проходили в форме электронного голосования с 9 по 16 ноября. 

Теги:
ЭстонияКаллас, Кая
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