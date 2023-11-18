18 ноября, 13:35,
обновлено 18 ноября, 14:01
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган: свыше 2 тыс. адвокатов подадут иски на Израиль за "геноцид в Газе"

Президент Турции назвал Израиль террористическим государством за агрессивные действия в палестинском анклаве

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. адвокатов подадут против Израиля иски в различные инстанции за преступления, которые он совершил в секторе Газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с общественностью в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

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"Мы подадим в необходимые места жалобы с участием более 2 тыс. адвокатов в связи с геноцидом в Газе. Мы станем следить за этим, и цена за совершенные [Израилем] преступления будет заплачена", - заявил турецкий лидер. Он вновь назвал Израиль террористическим государством за агрессивные действия в палестинском анклаве.

Бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк, адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу на этой неделе подали обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой направить в Международный уголовный суд (МУС) заявление против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В послании утверждается, что он "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира" и теперь должен предстать перед судом в соответствии с международными уголовными нормами.

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку оно не подписало Римский статут. В то же время Анкара через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, несущих ответственность за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать Совет Безопасности ООН. Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был таковым, но отозвал свою подпись. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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