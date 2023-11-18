Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян

В список персональных ограничений попали в том числе главы ЛНР и Крыма Леонид Пасечник и Сергей Аксенов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.

В приложении к указам три списка, в которых находятся 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из которых - различные благотворительные фонды.

В списке персональных санкций - в частности, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Большинство подпавших под новые санкции ранее фигурировали в предыдущих украинских санкционных списках.

Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет и предполагают, в частности, конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации и вывод активов с территории Украины.