18 ноября, 13:48
Санкции в отношении России

Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. AP Photo/ Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Matthias Schrader

В список персональных ограничений попали в том числе главы ЛНР и Крыма Леонид Пасечник и Сергей Аксенов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.

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В приложении к указам три списка, в которых находятся 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из которых - различные благотворительные фонды.

В списке персональных санкций - в частности, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Большинство подпавших под новые санкции ранее фигурировали в предыдущих украинских санкционных списках.

Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет и предполагают, в частности, конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации и вывод активов с территории Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПасечник, Леонид ИвановичЗеленский, Владимир АлександровичЛНР
© Информационное агентство ТАСС
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