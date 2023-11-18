18 ноября, 13:52
Палестино-израильский конфликт

Египет и ЕС согласились с недопустимостью насильственного переселения палестинцев

Стороны подчеркнули, что единственное решение палестинского вопроса заключается в сосуществовании двух независимых государств

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Египет и Европейский союз выступили против политики насильственного переселения палестинцев и видят единственную возможность решения палестинской проблемы в сосуществовании двух независимых государств. Об этом было заявлено в ходе встречи египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с прибывшей с визитом в Египет главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"В ходе беседы египетский президент подчеркнул категорическое неприятие Каиром перемещения палестинцев - как внутреннего, так и за пределы их земель, особенно на египетский Синайский полуостров", - указывается в заявлении официального представителя главы государства Ахмеда Фахми, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В нем отмечается, что "глава Еврокомиссии согласилась с такой постановкой вопроса".

Стороны подчеркнули, что единственное решение палестинского вопроса "заключается в достижении справедливого мира на основе решения о создании двух государств", говорится в документе.

Ас-Сиси указал на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, защиты гражданского населения и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Со своей стороны фон дер Ляйен выразила благодарность Египту за усилия по приему раненых из Газы и по эвакуации иностранных граждан из блокированного анклава.

После посещения Каира и встречи с президентом Египта глава Еврокомиссии отправилась в город Эль-Ариш, расположенный на севере Синайского полуострова. Там фон дер Ляйен поблагодарила Египет за обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям Газы и выступила за "немедленное прекращение эскалации напряженности в анклаве". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Фон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
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