В Турции рассчитывают на скорейшую эвакуацию своих граждан из Газы

Официальный представитель МИД республики Онджу Кечели не уточнил, сколько турецких граждан еще находится в анклаве

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на эвакуацию в кратчайшие сроки всех своих граждан из сектора Газа. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД республики Онджу Кечели.

"Мы надеемся на безопасную эвакуацию всех наших граждан из Газы в самое ближайшее время", - отметил дипломат, не уточнив, сколько турецких граждан там еще находится.

По его словам, в субботу около полудня в Египет через КПП "Рафах" перешли 44 гражданина Турции. К концу дня их число может увеличиться. Всех граждан Турции у границы встретили дипломаты, они будут доставлены в Каир и оттуда отправлены на родину воздушным путем.

Ранее в Турцию из Газы были доставлены 30 граждан республики и их родственники.

В МИД Турции также сообщили о проводимых работах по доставке в республику на лечение новой группы жителей Газы. Ранее в Турцию доставили 27 онкобольных из палестинского анклава и 13 сопровождающих их лиц.