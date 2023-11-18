Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

По мнению канцлера ФРГ, он не видит сценария, при котором Россия пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Слова главы кабмина ФРГ приводит агентство DPA.

"Я буду говорить с ним", - сказал канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. Но, по мнению Шольца, он не видит сценария, при котором РФ пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации на Украине, говорится в материале. Каких-либо подробностей канцлер не привел.

Шольц неоднократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским руководством. В последний раз - 12 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя те слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса.

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала СВО общались по телефону 11 раз, в том числе 3 раза - в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов были позапрошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года.