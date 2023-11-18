Словакия отказалась поддерживать санкции на топливо из РФ для АЭС

Это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия", заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар

БРАТИСЛАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Словакия выступит против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, это является красной чертой для крупнейшей из входящих в правительственную коалицию партий "Направление - социальная демократия". Такую позицию изложил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

"Красной чертой для нас является то, что там [в санкционном пакете] не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное [российскому] топливо. Этого там [в списке ограничительных мер] точно не может быть", - сказал он, выступая по Словацкому телевидению.

По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии. Если российское ядерное топливо будет включено в новый пакет санкций, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение, отметил он.

Как подчеркнул Бланар, до введения рестрикций в Евросоюзе должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию.

В республике в настоящее время работают две АЭС: "Моховце", расположенная в 130 км к востоку от Братиславы, и "Богунице" возле поселка Ясловске-Богунице в западной части страны. Обе они возведены при помощи СССР и России.