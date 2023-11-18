Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии в Венгрии еще на два года

Политик, которому в мае исполнилось 60 лет, бессменно занимает эту должность с 2003 года

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер Венгрии Виктор Орбан останется на посту председателя правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" еще на два года. Такое решение принял 30-й съезд политсилы, состоявшийся в крупном выставочном комплексе Будапешта Hungexpo.

На форуме, который транслировался в прямом эфире национальными телекомпаниями, присутствовали 1,5 тыс. делегатов и такое же число гостей, включая членов правительства и депутатов парламента. В их числе был вице-премьер Жолт Шемьен, возглавляющий партию христианских демократов - младших партнеров ФИДЕС. От имени зарубежных венгерских общин на съезде выступил лидер Демократического альянса венгров Румынии Хунор Келемен. Роль ведущей доверили экс-министру юстиции Юдит Варге, которая, как ожидается, возглавит партийный список на выборах в Европарламент в июне 2024 года.

Орбан был переизбран на посту лидера ФИДЕС единогласно и на безальтернативной основе. Как отметила накануне съезда газета Magyar Nemzet, у него сейчас "нет соперников, что неудивительно, поскольку после победы на выборах с перевесом в две трети голосов его популярность не ослабевает, а руководящая роль в ФИДЕС очевидна". В апреле 2022 года партия получила вместе с христианскими демократами 135 из 199 мест в парламенте, что позволило Орбану сохранить за собой должность премьера еще на четыре года.

В марте партия ФИДЕС, или Союз молодых демократов, отпраздновала свое 35-летие. Орбан стоял у истоков ее создания и впервые стал ее председателем в 1993 году. С тех пор он пробыл на этом посту с перерывами в общей сложности 27 лет. Политик, которому в мае исполнилось 60 лет, бессменно занимает эту должность с 2003 года.

На съезде ФИДЕС были также избраны четыре заместителя председателя и руководители партийных комитетов. Основной темой выступлений делегатов форума стала защита суверенитета Венгрии в свете разногласий с руководством Евросоюза, борьба с нелегальной миграцией, сохранение консервативной идеологии, продолжение социально ориентированной внутренней политики правительства, а также подготовка к выборам в Европарламент и выборам в местные органы власти в 2024 году.