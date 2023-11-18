18 ноября, 14:49

Орбана переизбрали на пост лидера правящей партии в Венгрии еще на два года

Политик, которому в мае исполнилось 60 лет, бессменно занимает эту должность с 2003 года

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер Венгрии Виктор Орбан останется на посту председателя правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" еще на два года. Такое решение принял 30-й съезд политсилы, состоявшийся в крупном выставочном комплексе Будапешта Hungexpo.

На форуме, который транслировался в прямом эфире национальными телекомпаниями, присутствовали 1,5 тыс. делегатов и такое же число гостей, включая членов правительства и депутатов парламента. В их числе был вице-премьер Жолт Шемьен, возглавляющий партию христианских демократов - младших партнеров ФИДЕС. От имени зарубежных венгерских общин на съезде выступил лидер Демократического альянса венгров Румынии Хунор Келемен. Роль ведущей доверили экс-министру юстиции Юдит Варге, которая, как ожидается, возглавит партийный список на выборах в Европарламент в июне 2024 года.

Орбан был переизбран на посту лидера ФИДЕС единогласно и на безальтернативной основе. Как отметила накануне съезда газета Magyar Nemzet, у него сейчас "нет соперников, что неудивительно, поскольку после победы на выборах с перевесом в две трети голосов его популярность не ослабевает, а руководящая роль в ФИДЕС очевидна". В апреле 2022 года партия получила вместе с христианскими демократами 135 из 199 мест в парламенте, что позволило Орбану сохранить за собой должность премьера еще на четыре года.

В марте партия ФИДЕС, или Союз молодых демократов, отпраздновала свое 35-летие. Орбан стоял у истоков ее создания и впервые стал ее председателем в 1993 году. С тех пор он пробыл на этом посту с перерывами в общей сложности 27 лет. Политик, которому в мае исполнилось 60 лет, бессменно занимает эту должность с 2003 года.

На съезде ФИДЕС были также избраны четыре заместителя председателя и руководители партийных комитетов. Основной темой выступлений делегатов форума стала защита суверенитета Венгрии в свете разногласий с руководством Евросоюза, борьба с нелегальной миграцией, сохранение консервативной идеологии, продолжение социально ориентированной внутренней политики правительства, а также подготовка к выборам в Европарламент и выборам в местные органы власти в 2024 году. 

Теги:
ВенгрияОрбан, Виктор
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация