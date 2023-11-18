В Ереване считают, что суд ООН подтвердил угрозу правам этнических армян со стороны Баку

В МИД Армении заявили, что это решение имеет важное значение, "поскольку в истории суда такое количество временных мер никогда не применялось к какому-либо другому государству в рамках одного судебного разбирательства"

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Решение Международного суда ООН подтверждает сохраняющуюся угрозу правам этнических армян из-за поведения Азербайджана, заявил МИД Армении.

"Это является свидетельством существования сохраняющейся угрозы непоправимого ущерба правам этнических армян в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что связано с поведением Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что это решение имеет важное значение, "поскольку в истории суда такое количество временных мер никогда не применялось к какому-либо другому государству в рамках одного судебного разбирательства". В Ереване отметили, что "это решение суда, как и предыдущие, создает юридические обязательства согласно международному праву".

17 ноября Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха.