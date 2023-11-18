Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений между Турцией и Грецией

Турецкий лидер заявил о желании Анкары "уменьшить число недругов и увеличить число друзей"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из ФРГ, которую посетил с визитом в пятницу. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Надеюсь <…>, что наши отношения с Грецией станут лучше, мы начнем новый процесс. Мы хотим уменьшить число недругов и увеличить число друзей, надеюсь, мы сделаем шаг в этом направлении. Совершенно естественно, чтобы интересы двух важных стран региона и соседей были направлены в одном направлении. Несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам, мы можем находить решения, отдавая приоритет диалогу", - сказал Эрдоган, добавив, что между Анкарой и Афинами нет проблем, которые невозможно решить.

В Анкаре 13 ноября состоялась встреча представителей Турции и Греции по мерам укрепления доверия, которые планируется реализовать в течение 2024 года. На 7 декабря в Греции запланировано заседание Высшего совета сотрудничества двух стран, в котором планируется участие Эрдогана.

Турция неоднократно высказывала обеспокоенность по поводу вооружений, которые Греция имеет на островах, находящихся вблизи от турецкого побережья. С турецкой стороны делались заявления, что острова в Эгейском море "оккупированы греками", и турки "могут внезапно прийти ночью [и вторгнуться] на эти острова". В ответ МИД Греции подчеркивал, что напротив греческих островов в Эгейском море с турецкой стороны дислоцированы "самый большой в Европе десантный флот и целая турецкая армия".

В последние месяцы между странами сформировалась политическая атмосфера, которая позволила Анкаре и Афинам начать делать шаги к сближению в контексте укрепления доверия и формирования позитивной двусторонней повестки.