В посольстве КНР связали встречу Байдена и Си Цзиньпина с налаживанием отношений с США

В китайском диппредставительстве отметили, что переговоры лидеров Соединенных Штатов и Китая носили "позитивный, всеобъемлющий и конструктивный характер"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) послужит налаживанию и развитию отношений между двумя странами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Китая в Вашингтоне.

"Встреча носила позитивный, всеобъемлющий и конструктивный характер", - заявили в диппредставительстве Китая в ответ на просьбу прокомментировать итоги переговоров двух лидеров. Как отметили в посольстве, на встрече "был намечен курс на налаживание и развитие китайско-американских отношений".

Как отметили в посольстве КНР, лидеры двух стран "поручили своим командам опираться на договоренности, достигнутые на Бали, и своевременно принимать меры для реализации нового видения, согласованного в Сан-Франциско".

Лидеры Китая и США провели встречу в пригороде Сан-Франциско на полях прошедшего 15-17 ноября саммита АТЭС. Эти переговоры стали седьмым контактом руководителей двух стран после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на острове Бали в ноябре 2022 года.