Назарбаев призвал поддерживать Токаева ради благополучия Казахстана

Бывший президент республики поблагодарил Бога за то, что в его стране мир "в это непростое время"

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Ради благополучия в стране казахстанцы должны поддерживать действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Сейчас в это непростое время я благодарен Богу, что в нашей стране мир. Чтобы благополучие продолжалось, нужно поддерживать действующего главу государства. Когда мы сплочены, мы сильны", - приводит телеканал "Хабар 24" слова Назарбаева, произнесенные на поминальном обеде в главной мечети Астаны по случаю смерти его брата Болата Назарбаева.

70-летний бизнесмен и меценат Болат Назарбаев умер 13 ноября в результате повторного инфаркта.

В октябре Токаев призвал соотечественников придерживаться "исторической справедливости" и не забывать о заслугах бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева, "внесшего огромный вклад в укрепление основ нашей страны как независимого государства".

В феврале Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике.

В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.