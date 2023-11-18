На Кипре выступили против использования территории острова для операций на Ближнем Востоке

Президент республики Никос Христодулидис сообщил, что в ближайшие дни посетит несколько стран региона для обсуждения плана по организации морского гуманитарного коридора

НИКОСИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Территория Кипра не может быть использована для проведения военных операций на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Наша страна не может быть использована в качестве базы для проведения военных операций [в регионе]", - сказал он. На просьбу журналистов прокомментировать сообщения британских СМИ о переброске в Израиль американского оружия с военной базы Акротири (Великобритания), которая расположена на Кипре, Христодулидис ответил: "Такой информации нет".

"Наша страна своими действиями показывает гуманитарный характер нашего подхода, имея в виду усилия по организации морского гуманитарного коридора, а также прилагаемые нами значительные усилия по эвакуации населения из [зон боевых действий]", - подчеркнул президент.

Христодулидис сообщил, что в ближайшие дни посетит несколько стран региона для обсуждения реализации плана по организации морского гуманитарного коридора.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы такие суда сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции. В администрации Христодулидиса считают, что в пользу плана Никосии говорят три ключевых фактора - географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами.