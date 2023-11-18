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Палестино-израильский конфликт

Шольц высказался за гуманитарное прекращение огня в Газе

Канцлер ФРГ подтвердил полную солидарность Германии с народом Израиля

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого подчеркнул необходимость улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа путем прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба германского канцлера.

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"Канцлер подтвердил полную солидарность Германии с народом Израиля. Он подчеркнул, что Германия неизменно стоит на стороне Израиля. Канцлер подчеркнул острую необходимость улучшить гуманитарную ситуацию, в которой оказалось население сектора Газа. Гуманитарное прекращение огня могло бы способствовать значительному улучшению снабжения населения", - говорится в релизе.

"Премьер-министр Нетаньяху рассказал об усилиях Израиля по защите гражданского населения в секторе Газа, которые, по его словам, перечеркивает [палестинское радикальное движение] ХАМАС", - отмечается в сообщении германского кабмина. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминШольц, Олаф
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