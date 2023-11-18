18 ноября, 17:28
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявил о потере связи с группами, отвечающими за жизнь заложников

По словам представителя движения, судьба заложников неизвестна

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС, подразделения которого удерживают большую часть заложников в секторе Газа, выступило с утверждением, что потеряло связь с отдельными группировками, которые несут ответственность за сохранение жизни удерживаемых радикалами людей. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

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Согласно заявлению представителя ХАМАС, движение "потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников". Он добавил, что "их [заложников] судьба неизвестна".

О причинах отсутствия связи с группировками, связанными с ХАМАС в Газе, не сообщается.

За последние недели ХАМАС несколько раз выступало с заявлениями о гибели нескольких захваченных радикалами людей в результате бомбардировок израильской армии в различных районах палестинского анклава.

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках сторонников не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. США подтвердили, что тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировала 13 ноября со ссылкой на источники телекомпания CBS, главная проблема заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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