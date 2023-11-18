Фидан: Турция может прибегнуть к другим мерам решения в Газе, если не поможет дипломатия

Глава МИД республики обвинил Израиль в намерении "не оставить ничего живого в Газе"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Анкара использует средства дипломатии, чтобы прорвать блокаду сектора Газа, но может обратиться к другим средствам, если эти методы не сработают. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Фидан при этом не уточнил, к каким мерам может прибегнуть Турция для урегулирования кризиса в Газе.

Глава МИД Турции обвинил Израиль, который бомбит больницы и школы, в намерении "не оставить ничего живого в Газе". Он также сказал, что Турция отказывается говорить о послевоенной ситуации в Газе, пока там не обеспечено прекращение огня.