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обновлено 18 ноября, 18:34
Палестино-израильский конфликт

Фидан: Турция может прибегнуть к другим мерам решения в Газе, если не поможет дипломатия

Глава МИД республики обвинил Израиль в намерении "не оставить ничего живого в Газе"

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Анкара использует средства дипломатии, чтобы прорвать блокаду сектора Газа, но может обратиться к другим средствам, если эти методы не сработают. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

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"Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Фидан при этом не уточнил, к каким мерам может прибегнуть Турция для урегулирования кризиса в Газе.

Глава МИД Турции обвинил Израиль, который бомбит больницы и школы, в намерении "не оставить ничего живого в Газе". Он также сказал, что Турция отказывается говорить о послевоенной ситуации в Газе, пока там не обеспечено прекращение огня. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтФидан, Хакан
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