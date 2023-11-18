18 ноября, 18:08
Военная операция на Украине

Сийярто: в ЕС воспринимают конфликт на Украине словно компьютерную игру Fortnite

По словам главы венгерского МИД, большинство лидеров стран Евросоюза охвачены военным психозом

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство лидеров стран Евросоюза охвачены военным психозом и пытаются управлять вооруженным конфликтом на Украине, будто компьютерной онлайн-игрой Fortnite. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на съезде правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Будапеште.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок", - сказал глава МИД. По его словам, "есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия - это способ заключить мир" на Украине.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия, находящаяся по соседству с Украиной, лучше других сознает, что жизни людей можно спасти только путем прекращения огня и начала мирных переговоров. "Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений", - предупредил министр.

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине заявило, что не будет поставлять туда вооружения и не разрешит его транспортировку по своей территории из других стран. Кроме того, Будапешт выступил против планов Брюсселя увеличить военную помощь Киеву и выделить на эти цели из бюджета ЕС в предстоящие четыре года €20 млрд. Такая позиция вызвала серьезные разногласия Венгрии с руководством Евросоюза и другими странами.

Тем не менее Сийярто подтвердил, что правительство не намерено менять свой подход к событиям на Украине. Выступая на съезде ФИДЕС, который транслировался телеканалом М1, он заявил, что Венгрия по-прежнему будет руководствоваться в своей политике "здравым смыслом и национальными интересами". "И мы не откажемся ни от того, ни от другого", - сказал министр. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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