18 ноября, 18:13
Палестино-израильский конфликт

В Израиле впервые прошла акция протеста против военных действий в секторе Газа

© Иван Батырев/ ТАСС

Митинг собрал сотни человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские антивоенные активисты впервые с начала боевых действий в секторе Газа провели акцию протеста против проводимой там военной операции. Митинг, собравший сотни человек, прошел на приморской набережной в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Акция была согласована с властями и организована левыми силами во главе с партией ХАДАШ, представляющей главным образом интересы израильских арабов (около 21% населения страны). Ранее эта политическая сила уже пыталась организовать подобные митинги, однако получала отказ от израильских властей. "Это первая официальная, законная демонстрация в Израиле против войны. Мы пытались организовать много разных мероприятий - мирных мероприятий, направленных на диалог между арабами и евреями, - но каждый раз полиция подавляла это, задерживая организаторов еще до начала демонстраций", - рассказал корреспонденту ТАСС активист Коммунистической партии Омри Эврон, участвовавший в организации митинга.

"Мы здесь на первой крупной демонстрации в Израиле против жестокой войны, за справедливое мирное решение для обоих народов, за возвращение всех невинных людей, похищенных ХАМАС, и за видение надежды и окончания бесконечного и бессмысленного насилия, которое разрушает будущее как израильтян, так и палестинцев. Здесь собрались сотни евреев и арабов, чтобы выступить вместе и солидарно за мир", - добавил он.

Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как "Остановите войну", "Перемирие - немедленно" и "В войне нет победителей", написанными на иврите, арабском и английском. При этом в толпе не было ни одного палестинского флага, хотя в прошлые месяцы на подобных демонстрациях активистов левых сил внутри Израиля часто можно было увидеть и флаги Палестины. Израильских флагов также никто с собой не принес.

Через дорогу от этой демонстрации свой митинг организовали патриотические силы, выступающие за продолжение военной операции до победного конца. Их собрание было менее многочисленным, но куда более шумным - из мощных колонок играла музыка, заглушавшая выступления участников соседней антивоенной акции. Патриоты митинговали без лозунгов, лишь активно размахивали израильскими флагами, держали в руках фотографии удерживаемых в Газе заложников, и танцевали под патриотические песни.

Обе акции проходили при усиленных мерах безопасности, за порядком следили отряды конной полиции и сотрудники пограничной службы. Обошлось без инцидентов. В разгар проведения обоих митингов пригороды Тель-Авива подверглись ракетному обстрелу со стороны Газы, хотя в самом городе воздушная тревога не объявлялась. Увидев в небе ракеты, митингующие заглушили музыку и пронаблюдали за работой средств ПВО, после чего продолжили проведение акции. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация