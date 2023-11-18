В Израиле впервые прошла акция протеста против военных действий в секторе Газа

Митинг собрал сотни человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильские антивоенные активисты впервые с начала боевых действий в секторе Газа провели акцию протеста против проводимой там военной операции. Митинг, собравший сотни человек, прошел на приморской набережной в Тель-Авиве, передает корреспондент ТАСС.

Акция была согласована с властями и организована левыми силами во главе с партией ХАДАШ, представляющей главным образом интересы израильских арабов (около 21% населения страны). Ранее эта политическая сила уже пыталась организовать подобные митинги, однако получала отказ от израильских властей. "Это первая официальная, законная демонстрация в Израиле против войны. Мы пытались организовать много разных мероприятий - мирных мероприятий, направленных на диалог между арабами и евреями, - но каждый раз полиция подавляла это, задерживая организаторов еще до начала демонстраций", - рассказал корреспонденту ТАСС активист Коммунистической партии Омри Эврон, участвовавший в организации митинга.

"Мы здесь на первой крупной демонстрации в Израиле против жестокой войны, за справедливое мирное решение для обоих народов, за возвращение всех невинных людей, похищенных ХАМАС, и за видение надежды и окончания бесконечного и бессмысленного насилия, которое разрушает будущее как израильтян, так и палестинцев. Здесь собрались сотни евреев и арабов, чтобы выступить вместе и солидарно за мир", - добавил он.

Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как "Остановите войну", "Перемирие - немедленно" и "В войне нет победителей", написанными на иврите, арабском и английском. При этом в толпе не было ни одного палестинского флага, хотя в прошлые месяцы на подобных демонстрациях активистов левых сил внутри Израиля часто можно было увидеть и флаги Палестины. Израильских флагов также никто с собой не принес.

Через дорогу от этой демонстрации свой митинг организовали патриотические силы, выступающие за продолжение военной операции до победного конца. Их собрание было менее многочисленным, но куда более шумным - из мощных колонок играла музыка, заглушавшая выступления участников соседней антивоенной акции. Патриоты митинговали без лозунгов, лишь активно размахивали израильскими флагами, держали в руках фотографии удерживаемых в Газе заложников, и танцевали под патриотические песни.

Обе акции проходили при усиленных мерах безопасности, за порядком следили отряды конной полиции и сотрудники пограничной службы. Обошлось без инцидентов. В разгар проведения обоих митингов пригороды Тель-Авива подверглись ракетному обстрелу со стороны Газы, хотя в самом городе воздушная тревога не объявлялась. Увидев в небе ракеты, митингующие заглушили музыку и пронаблюдали за работой средств ПВО, после чего продолжили проведение акции.