Мальдивы попросили Индию вывести своих военных из страны

По разным данным, в республике находятся 40-70 индийских военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Мальдивская республика попросила Индию вывести своих военных из страны. Об этом сообщил офис президента Мальдив Мохаммеда Муиззу.

Муиззу выиграл президентские выборы в октябре и 17 ноября был приведен к присяге. Одним из его предвыборных обещаний был вывод индийских военных с островной республики. Он заявлял, что сделает формальный запрос на это сразу после инаугурации. По разным данным, на Мальдивах находятся 40-70 индийских военных.

"Правительство Мальдив формально потребовало правительство Индии вывести свой военный персонал с Мальдив. Президент Мохаммед Муиззу сделал официальный запрос, когда он провел встречу с министром наук о земле [Индии] Киреном Риджиджу сегодня", - говорится в пресс-релизе офиса президента.

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил-Илама". Как отмечают наблюдатели, это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив приблизительно до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР и когда страна оказалась охвачена политическим кризисом.

В 2018 году после завершения острой фазы кризиса Ямин потребовал частично сократить, но не отменять полностью оборонное сотрудничество двух стран. Причиной этому стала критика действий Ямина со стороны Дели в период политической нестабильности. В ноябре 2018 года после выборов его сменил более положительно настроенный к Дели Ибрагим Мохамед Солих.