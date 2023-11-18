18 ноября, 18:53
Палестино-израильский конфликт

Фидан призвал исламские страны использовать дипломатию для урегулирования ситуации в Газе

По мнению главы МИД Турции, решение палестинской проблемы возможно только путем признания факта существования двух государств

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Страны исламского мира должны использовать все средства дипломатии для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

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"Газа сейчас находится в блокаде. Исламские страны должны работать над решением проблемы [снятия блокады], используя все имеющиеся у них средства дипломатии. В Газе нет проблемы управления. Проблема Газы в ее оккупации и бомбардировках [со стороны Израиля]", - сказал турецкий министр.

По его мнению, решение палестинской проблемы возможно только путем признания факта существования двух государств. "Без признания двух государств решение невозможно", - заявил он.

О необходимости солидарности исламских стран в вопросе урегулирования в Газе ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтФидан, Хакан
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