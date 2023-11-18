Le Monde: Россия справилась с санкциями Запада

Как отметила газета, также РФ добивается хороших результатов на фронте

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Россия смогла выдержать давление стран Запада и добивается хороших результатов на линии фронта. С таким мнением выступила французская газета Le Monde.

Как указывает издание, "Кремль получает хорошие новости, как в сфере экономики, так и с линии фронта". При этом практически все аналитики делают вывод, что "Россия выдержала давление Запада" и "справилась со всеми потрясениями, в том числе и теми, которые было сложно предвидеть".

Эти оценки разительно отличаются от "апокалиптических прогнозов, которые делались по поводу России в первой половине 2023 года", подчеркивает газета.

Как указывает издание, "экономической катастрофы, которую предрекали западные эксперты России, не произошло". "Россия показывает стабильные финансовые результаты, экономика страны адаптировалась к санкциям в том числе благодаря помощи других стран", - указывает Le Monde.

При этом газета отмечает стабильность в социальной и политической сфере. Россия смогла избежать международной изоляции, "на которую рассчитывали на Западе", резюмирует французское издание.