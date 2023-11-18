18 ноября, 18:55,
обновлено 18 ноября, 20:03
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей о возвращении заложников из Газы

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что израильская сторона не получала внятных предложений по поводу возможных переговоров об освобождении заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Какие-либо договоренности об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, на данный момент не достигнуты. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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"Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу прояснить: к настоящему моменту договоренности нет. Но я обещаю, что, когда нам будет, что сказать вам, мы сообщим", - заявил он на пресс-конференции.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу возможных переговоров об освобождении заложников, Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона не получала внятных предложений на этот счет. "Не было никакого предложения и не было никакой осязаемой сделки. Я не могу вдаваться в подробности. Мы хотим вернуть похищенных, прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть как можно большее их число, даже если это потребует нескольких этапов", - отметил премьер. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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