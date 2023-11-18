Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

Как отметил Александер Шалленберг, если представится возможность, он проведет переговоры с главой МИД РФ

ВЕНА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг выступает за приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Глава австрийской дипломатии заявил об этом в интервью газете Die Presse.

"Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего", - ответил Шалленберг на вопрос о возможности продолжения председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2024 году.

Шалленбергу также задали вопрос о вероятности переговоров с Лавровым в Скопье. "Если представится возможность, то да. ОБСЕ - это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы", - сказал в ответ Шалленберг.

По словам Шалленберга, Эстония не снимет свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в 2024 году. В связи с этим глава МИД Австрии считает "имеющим смысл" продление еще на один год мандата дейстующего председателя в лице Северной Македонии.

Россия и ОБСЕ

Ранее Россия и Белоруссия высказались против кандидатуры Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Эстония не добьется необходимого для избрания консенсуса. Он подчеркивал, что кандидатура Таллина для Москвы и Минска неприемлема в связи с тем, что это "глубоко враждебное" государство, "ведущее абсолютно недружественную политику". По его словам, такое государство не может по объективным причинам руководить общеевропейской организацией, которая действует на основе учета интересов всех 57 членов ОБСЕ.

Государство - участник ОБСЕ выполняет функции действующего председателя в течение одного календарного года. Назначение, как правило, происходит за два года до начала срока полномочий. С 1 января 2023 года действующим председателем является Северная Македония. По сообщениям СМИ, предложение возглавить организацию в случае невозможности согласовать кандидатуру председателя получила Мальта, в отличии от Эстонии и Северной Македонии не входящяя в состав блока НАТО.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва готовится к встрече и исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил Лукашевич.