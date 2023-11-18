В Израиле заявили, что радикалы на юге Газы скоро начнут ощущать мощь ЦАХАЛ

По словам главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, до сих пор военные действовали в основном в северной части анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Радикалы из вооруженных формирований, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС, скоро начнут ощущать действия израильской армии и в южной части сектора Газа, хотя до сих пор военные действовали в основном в северной части анклава. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"С каждым днем число мест, где террористы ХАМАС могут перемещаться свободно, сокращается. Те, кто находится на западе [сектора], уже столкнулся с убойной мощью Армии обороны Израиля. Те, кто находится в восточной его части, начинают сознавать это сегодня вечером и поймут это в ближайшие дни. И даже те, кто находятся в южной части Газы, скоро начнут это понимать", - сказал он на пресс-конференции.