Чехия вывезла из сектора Газа в Египет родственников своих граждан

Эвакуированные находятся в Каире под опекой сотрудников консульского отдела посольства Чехии в Египте

ПРАГА, 18 ноября. /ТАСС/. Чешским дипломатам удалось эвакуировать из сектора Газа в Египет двух родственников граждан республики.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского сообщило информационное агентство ČTK.

Родственники чешских граждан находятся в Каире под опекой сотрудников консульского отдела посольства Чехии в Египте. Других подробностей Липавский не сообщил. Между тем, согласно ČTK, ранее стало известно, что в секторе Газа находятся двое детей, являющиеся родственниками граждан республики.