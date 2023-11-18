18 ноября, 20:07
Палестино-израильский конфликт

Чехия вывезла из сектора Газа в Египет родственников своих граждан

Эвакуированные находятся в Каире под опекой сотрудников консульского отдела посольства Чехии в Египте

ПРАГА, 18 ноября. /ТАСС/. Чешским дипломатам удалось эвакуировать из сектора Газа в Египет двух родственников граждан республики.

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Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского сообщило информационное агентство ČTK.

Родственники чешских граждан находятся в Каире под опекой сотрудников консульского отдела посольства Чехии в Египте. Других подробностей Липавский не сообщил. Между тем, согласно ČTK, ранее стало известно, что в секторе Газа находятся двое детей, являющиеся родственниками граждан республики. 

Теги:
ПалестинаЧехияЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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