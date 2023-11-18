Глава МИД Австрии считает, что Зеленский не сможет вечно откладывать выборы

Украинские законы запрещают проводить выборы президента во время военного положения

ВЕНА, 18 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Украины Владимир Зеленский не сможет вечно откладывать проведение выборов главы государства, отказ от организации голосования в период боевых действий является проблемой. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

"Я думаю, что это проблематично. Я могу понять отсрочку, но вечно переносить [выборы] нельзя", - ответил Шалленберг на вопрос о приемлемости нежелания Зеленского проводить выборы президента Украины во время боевых действий.

Тема возможности проведения президентских выборов на Украине обсуждается уже несколько месяцев. Срок очередных президентских выборов на Украине - конец марта 2024 года. В соответствии с законом о выборах президента Верховная рада назначает очередные выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования, а за 90 дней начинается избирательный процесс. Однако по украинским законам проводить выборы во время военного положения нельзя. 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

Зеленский неоднократно отмечал, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Тем не менее представители Запада заявляли о необходимости провести их в предусмотренные сроки. В частности, с таким заявлением выступал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. После этого в одном из интервью Зеленский допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит. 10 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для проведения выборов президента необходимы "четыре приоритетных условия": выборы должны быть признаны мировым сообществом демократичными, возможность проголосовать должны получить находящиеся на передовой военнослужащие и все, кто выехал из страны, а расходы на организацию и проведение голосования не должны покрываться из бюджета Украины.