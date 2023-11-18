Число погибших в секторе Газа с начала эскалации превысило 12,3 тыс. человек

Пропавшими без вести числятся свыше 6 тыс.

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Более 12,3 тыс. человек стали жертвами израильских атак в секторе Газа с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава. Такие данные привела пресс-служба правительства Газы.

"Число жертв израильских бомбардировок и обстрелов превысило 12,3 тыс., из них более 5 тыс. - дети и подростки, свыше 3,3 тыс. - женщины", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что за тот же период ранения в секторе получили более 30 тыс. человек, из них не менее 75% - дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.