18 ноября, 20:35
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации превысило 12,3 тыс. человек

Пропавшими без вести числятся свыше 6 тыс.

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Более 12,3 тыс. человек стали жертвами израильских атак в секторе Газа с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава. Такие данные привела пресс-служба правительства Газы.

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"Число жертв израильских бомбардировок и обстрелов превысило 12,3 тыс., из них более 5 тыс. - дети и подростки, свыше 3,3 тыс. - женщины", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что за тот же период ранения в секторе получили более 30 тыс. человек, из них не менее 75% - дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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