18 ноября, 20:54

Байден считает, что политика США в отношении Украины и Ближнего Востока ведет к прогрессу

Американский лидер также заявил, что стратегия Вашингтона приведет к "увеличению свобод и надежд, сокращению ненависти, скорби и конфликтов"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, проводимая Вашингтоном политика в отношении Украины и Ближнего Востока ведет к прогрессу и укреплению безопасности Соединенных Штатов. Такую точку зрения он изложил в статье, опубликованной в The Washington Post.

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По словам Байдена на фоне "жестокости и страданий на Украине, в Израиле, в [секторе] Газа и во многих других местах бывает трудно представить, что может быть иначе". "Но нельзя забывать об уроках, которые мы не единожды извлекли в ходе нашей истории - великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу", - утверждал Байден.

Как следует из текста статьи, глава американской администрации рассчитывает, что политика США приведет к "увеличению свобод и надежд, сокращению ненависти, скорби и конфликтов". "Это стратегия, которую моя администрация продолжит продвигать на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру. Каждый предпринимаемый нами шаг на пути к будущему прогрессу делает мир более защищенным и укрепляет безопасность Соединенных Штатов", - утверждал он. 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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