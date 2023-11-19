В Аргентине выберут нового президента

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса и возглавляющий Либертарианскую партию депутат Хавьер Милей

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск).

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает".

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки - некоторые исследования показывают на первом месте Массу, другие - Милея. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%.

Неожиданный фаворит

До прошедших в августе общенациональных первичных выборов Милей не входил в число фаворитов президентской гонки. Однако по итогам праймериз он получил наибольшее количество голосов - 31%. Массу на тех выборах поддержали 21,4% избирателей, его соперника в коалиции Хуана Грабоиса - 5,87%.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы, обещая при этом на первом этапе не сокращать социальную поддержку населения. Он также хочет уменьшить количество министерств и считает идеальной модель, при которой медицина и образования будут платными (сейчас в Аргентине образование, в том числе высшее, и медицинскую помощь можно получить бесплатно). В центр своей кампании кандидат ставит протест против политического истеблишмента страны, который он называет кастой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. По словам кандидата, он считает приоритетными союзниками для Аргентины Израиль и США. В то же время советник Милей в вопросах внешней политики Диана Мондино сказала ТАСС в октябре, что в случае его победы Аргентина будет "поддерживать отношения со всеми странами".

После первого тура выборов однозначную поддержку Милею выразила экс-кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич, занявшая по итогам голосования третье место с 23,83%. Голосовать за либертарианца также призвал экс-президент Аргентины и основатель альянса Маурисио Макри. В то же время ряд других видных членов оппозиционной коалиции отказались поддерживать Милея.

Министр-кандидат

Масса намерен продолжить следовать основным принципам политики действующих властей, хотя и подчеркивает, что его администрация будет отличаться от правительства президента Альберто Фернандеса, отказавшегося от выдвижения на второй срок на фоне низких рейтингов. В случае победы кандидат обещает создать правительство национального единства и поставить во главу министерства экономики и управления по борьбе с коррупцией представителей других политических сил.

Кандидат планирует сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Особое внимание Масса уделяет стимулированию экспорта, за счет которого он рассчитывает добиться увеличения потока иностранной валюты в страну и решения проблемы недостатка резервов и инфляции.

Министр экономики неоднократно резко критиковал Милея за негативное отношение к властям Бразилии и Китая, которые являются крупнейшими партнерами Аргентины. Советник кандидата в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.

Занявший на выборах в октябре четвертое место с 6,78% голосов губернатор провинции Кордова Хуан Скьяретти, придерживающийся идеологии перонизма, как и Масса, не стал выражать поддержку ни одному из кандидатов, хотя в то же время за последние недели несколько раз выступил с критикой действующего правительства и министерства экономики. Коалиция "Фронт левых сил и рабочих", занявшая со своим кандидатом Мириам Брегман пятое место с 2,7% голосов, призвала не голосовать за Милея.

О ситуации в стране

Выборы проходят в условиях экономического кризиса, который усугубился на фоне пандемии и одной из самых серьезных засух в истории Аргентины. По итогам года инфляция в стране будет не менее 140%. Уровень бедности составляет 40%.

Помимо первого тура выборов президента, в октябре в Аргентине прошли парламентские выборы, по итогам которых коалиция "Союз ради родины" сохраняет относительное большинство в обеих палатах Конгресса с 108 из 257 депутатов и 34 из 72 сенаторов. Альянс "Свобода наступает" будут представлять 37 депутатов и 8 сенаторов, что означает, что для проведения инициатив через парламент Милею в случае победы потребуется полная поддержка коалиции "Вместе за перемены", у которых в нижней палате будет 93 места, в верхней - 24.

Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет. Предварительные итоги будут объявлены вечером в этот же день.