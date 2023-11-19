В Молдавии стартует второй тур выборов

Избирательные участки откроются в 273 населенных пунктах страны

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти пройдет в Молдавии. Эти выборы уже продемонстрировали, что контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) стремительно теряет популярность среди избирателей.

Избирательные участки откроются в 07:00 (08:00 мск) в 273 из 898 населенных пунктах страны, где мэров и глав сельских администраций не удалось выбрать в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

Где пройдут выборы

Основное внимание приковано ко второму по величине городу Бельцы, где разворачивается скандал вокруг отстранения от выборов представителей оппозиции, как и на внеочередных выборах 2021 года. За день до первого тура правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обвинила оппозиционную партию "Шанс" в угрозе национальной безопасности и отменила регистрацию всех ее кандидатов. Эта политическая сила была сформирована после ликвидации властями партии "Шор" Илана Шора. Так от выборов в Бельцах в последний момент была отстранена оппозиционер Виктория Шапа. В этой ситуации партия "Шанс" выразила поддержку зарегистрированной в качестве независимого кандидата Арине Коршиковой.

По итогам первого тура Коршикова получила 21%. Первое место занял представитель "Нашей партии" Александр Петков с результатом в 22%. За ними расположились представитель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Максим Морошан (19%) и кандидат от ПДС Владимир Русу (13%).

Однако от участия во втором туре Коршикову отстранили на основании жалоб от действующего градоначальника Николая Григоришина, который выборы проиграл и во второй тур не попал. Оппозиция осудила это решение, однако не стала бойкотировать выборы в городе по примеру 2021 года, так как в этом случае во втором туре приняли бы участие кандидат от ПДС и Григоришин, который таким же образом был избран мэром Бельцов в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов также сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 47% и по опросам уверенно побеждавшую во втором.

Итоги первого тура

Результаты выборов 5 ноября стали неприятным сюрпризом для власти. Эксперты подсчитали, что на досрочных выборах 2021 года на избирательных участках в Молдавии ПДС получила голоса 592 тыс. избирателей, а теперь ее представители смогли заручится поддержкой только 305 тыс. человек.

Согласно предварительным результатам Центризбиркома, представители ПДС проиграли борьбу за посты мэров в 30 из 36 городах, включая Кишинев, Бельцы и Оргеев, вокруг которых разворачиваются главные политические события в стране. Вместе с тем ПДС назвала результаты выборов хорошими, заявив о своей победе в 19 из 32 районах, где ее представители смогут сформировать крупнейшие фракции в районных советах. Однако для принятия решений им все равно придется договариваться с оппозицией.

На втором месте по результатам Партия социалистов Республики Молдова. Социалисты получили более 100 должностей мэров, включая города Бричаны, Дондюшаны, Криуляны, Новые Анены, Окница, Сороки. Еще 80 кандидатов партии вышли во второй тур. В девяти районных центрах ПСРМ на первом месте по размеру фракций в местных советах, в том числе в Бричанском, Дондюшанском, Окницком и Сорокском, у социалистов большинство.

Что касается столицы, то действующий мэр Иван Чебан обошел кандидата от ПДС Лилиана Карпа, одержав победу в первом туре. А учрежденная в этом году Чебаном партия "Национальное альтернативное движение" получила 33% в муниципальном совете Кишинева. На втором месте фракция ПДС (32%), на третьем - ПСРМ (9%).

В Оргееве, несмотря на все ограничения со стороны властей, победу одержала Татьяна Кочу - кандидат от малоизвестной партии "Альтернативная сила спасения Молдовы", которую также поддержал Шор. Однако и здесь результаты выборов были опротестованы, но точка в разбирательстве еще не поставлена.

Легитимность власти под вопросом

Эти выборы проходят в условиях ЧП при функционировании специальной правительственной комиссии, которая обладает широкими полномочиями и выходит за рамки закона. Полнота власти позволила ПДС накануне выборов внести изменения в избирательный кодекс, которые ухудшили возможности конкурентов, назначить большинство членов ЦИК. В этом году была произведена зачистка информационного пространства страны, где было запрещено вещание российских, а также почти всех молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируется доступ к информационным порталам, а на лидеров крупнейших оппозиционных партий заведены уголовные дела.

Все эти нюансы были отражены в промежуточном отчете представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая выразила по этому поводу обеспокоенность.

Как отмечают эксперты, выборы должны продемонстрировать реальный рейтинг власти, легитимность правления которой оспаривает оппозиция. ПДС стала победителем досрочных выборов в парламент в 2021 году, которые были спровоцированы президентом страны Майей Санду. Однако с тех пор страна переживает один кризис за другим. С прошлого года в Молдавии семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты питания и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу прошлого года превысила 30% в годовом исчислении.

С лета прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции и профсоюзных организаций. Власть критикуют за ошибки во внутренней политике, а также обвиняют в чрезмерном вовлечении в кризис на Украине, конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов вместо решения социальных проблем. После первого тура лидеры оппозиции заявили о необходимости консолидации усилий, чтобы добиться досрочных выборов в парламент, а также отставки президента страны.