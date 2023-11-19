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Палестино-израильский конфликт

Президент Колумбии назвал бомбардировки Палестины варварством

Густаво Петро подчеркнул, что речь идет о "геноциде со стороны тех, кто каждый день говорит и говорит о демократии"

КАРАКАС, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро, который прибыл в Венесуэлу с визитом, осудил израильские бомбардировки Палестины и отметил, что за призыв остановить геноцид его хотели отстранить от власти. Об этом Петро сообщил на презентации своей книги "Одна жизнь, много жизней" на международной книжной ярмарке в Каракасе, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

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"Сегодня мы видим, как в Палестине бросают бомбы на детей", - указал президент и назвал бомбардировки "варварством". "Когда я сказал, послушайте, остановите геноцид в Палестине, меня почти отстранили от власти", - сообщил Петро. Он отметил, что "большая часть колумбийской прессы и политиков аплодировали тому, что происходит с Палестиной". Петро напомнил, что солиста Pink Floyd "Роджера Уолтерса ни одна гостиница Боготы не пустила переночевать, потому что он поддерживает Палестину".

Петро указал на попытки заставить "не говорить о том же самом, что Гитлер сделал с еврейским народом". Он подчеркнул, что речь идет о "геноциде со стороны тех, кто каждый день говорит и говорит о демократии". "Это абсолютный парадокс", - отметил президент. 

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ПалестинаКолумбияПалестино-израильский конфликтИзраильПетро, Густаво
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