18 ноября, 21:49

Шиитские бойцы атаковали военную базу США в Эт-Танфе

Боевики нанесли удар с помощью беспилотника, следует из их заявления

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные отряды, воевавшие ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В своем заявлении, которое приводит телеканал, шиитские бойцы утверждают, что их беспилотник точно поразил наземную цель. Других подробностей не приводится.

Сильные взрывы были слышны ночью на военной базе США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По информации Al Mayadeen, этот объект был обстрелян из минометных установок.

С 2015 года США создали на сирийской территории девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям свыше 60 раз. Ранее член руководства движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". 

Теги:
СШАСирия
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