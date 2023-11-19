Трамп считает, что Байден "потерялся" на саммите в Сан-Франциско

Экс-президент США заявил, что действующий лидер страны "очень глуп"

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел совершенно потерянным и не отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг. Такое мнение выразил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова.

"Бесчестный Джо Байден был на саммите в Сан-Франциско с Китаем и выглядел так, будто совершенно не представляет, что происходит вокруг и что ему нужно делать", - сказал он.

В свою очередь Си Цзиньпина Трамп сравнил с гранитом по прочности. "Он крепок как гранит, я хорошо это знаю", - сказал бывший американский лидер. - Они [представители Китая] очень умные люди, которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми, наш лидер очень глуп".

Лидеры Китая и США провели встречу в пригороде Сан-Франциско на полях прошедшего 15-17 ноября саммита АТЭС. Эти переговоры стали седьмым контактом руководителей двух стран после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая очная встреча президента США и лидера Китая состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.