18 ноября, 23:04

В Аргентине за угрозы семье кандидата в президенты задержали пять человек

Серхио Масса, его жена и их дети начали получать сообщения после того, как в одной из соцсетей опубликовали видео с личными данными и телефонами

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала пять человек в рамках расследования угроз, которые получили жена и дети министра экономики и кандидата в президенты Серхио Массы. Об этом сообщил в субботу министр безопасности страны Анибаль Фернандес.

"Пятая ответственная за угрозы была задержана сегодня в провинции Сальта", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Жена Массы Малена Гальмарини и их дети начали получать угрозы после того, как в одной из соцсетей были опубликованы видео с их личными данными и телефонами. Судья Мария Сервини постановила начать расследование и назначить охрану семье кандидата.

Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине в воскресенье. Помимо Массы, в нем участвует оппозиционный депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает". 

Теги:
Аргентина
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