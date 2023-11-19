МИД Турции осудил удар Израиля по школе "Аль-Фахура"

Внешнеполитическое ведомство также призвало объявить "безоговорочное и постоянное" прекращение огня в анклаве

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. МИД Турции осудил израильскую атаку на школу "Аль-Фахура" в Газе, назвав ее "намеренной".

"Мы самым решительным образом осуждаем нападение Израиля на находящуюся под управлением ООН школу Аль-Фахура в Газе 18 ноября, в результате которого погибли десятки невинных палестинских детей", - говорится в сообщении турецкого министерства иностранных дел.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также назвало атаку Израиля по школе "еще одним свидетельством того, что Израиль намеренно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми, в секторе Газа".

Турецкий МИД также подчеркнул, что "число женщин и детей, погибших в Газе от рук Израиля за последние пять недель, является позором для человечества".

"Международное сообщество не должно больше мириться с тем, что Израиль попирает закон и все человеческие ценности этими тяжкими преступлениями, которые он совершил. <...> Крайне важно, чтобы в Газе было немедленно объявлено безоговорочное и постоянное прекращение огня. Мы призываем каждого сознательного члена международного сообщества предпринять необходимые шаги в этом направлении", - говорится в сообщении МИД Турции.

В субботу израильская авиация атаковала школы "Аль-Фахура" и "Тель аз-Заатар" в Джебалии на севере сектора Газа. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в результате удара по территории "Аль-Фахура", которая находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, погибли около 200 человек. Позже министерство здравоохранения анклава заявило, что жертвами удара в "Аль-Фахура" стали по меньшей мере 50 человек.