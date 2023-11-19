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Палестино-израильский конфликт

ABC: США разрабатывают план операции по освобождению заложников в Газе

Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение минимум 50 человек в обмен на многодневное перемирие, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает несколько планов операций по освобождению заложников в секторе Газа, сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на источники.

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Как указывает ABC, несмотря на то, что "миссии по спасению [заложников] всегда сопряжены с риском, и США верят, что заключение сделки - это наилучший вариант для освобождения большого числа пленных, источники сообщают, что тактические планы [операции] находятся в разработке на случай если обстоятельства изменятся".

Военнослужащие или сотрудники силовых ведомств США, отмечает телеканал, "не обязательно будут непосредственно задействованы в проведении подобной операции, силы зарубежных стран часто реализуют планы [действий], разработанные со своими американскими коллегами".

По сведениям источников телеканала, Израиль и палестинское движение ХАМАС обсуждают освобождение по меньшей мере 50 заложников, в основном женщин и детей, в обмен на многодневное перемирие. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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