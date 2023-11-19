18 ноября, 23:59,
обновлено 19 ноября, 00:56
Палестино-израильский конфликт

ВОЗ сообщила, что в больнице "Аш-Шифа" остаются 25 медработников и 291 пациент

В организации отметили, что среди пациентов находятся 32 младенца в критическом состоянии

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек все еще остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"В "Аш-Шифе" остаются 25 медицинских работников и 291 пациент <...> Среди пациентов - 32 младенца в критическом состоянии", - говорится в сообщении организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). В организации отметили, что за последние два-три дня "из-за прекращения оказания медицинской помощи погибли несколько пациентов".

Отмечается, что "в ближайшие 24-72 часа <...> будут организованы дополнительные миссии" для транспортировки пациентов из "Аш-Шифы" на юг сектора Газа в медицинский комплекс Насер.

Согласно данным ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов "Аш-Шифы" различные травмы конечностей, 29 человек не могут передвигаться без медицинской помощи. Также у многих инфицированы раны из-за тяжелой санитарной ситуации в больнице и отсутствия антибиотиков.

ВОЗ подчеркнула, что команда пробыла всего час внутри больницы и назвала ситуацию "отчаянной". Отмечается, что организация и партнеры "срочно разрабатывают план немедленной эвакуации оставшихся пациентов, персонала и их семей".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что больница "Аш-Шифа" в секторе Газа больше не может функционировать, а всех пациентов нужно срочно эвакуировать. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация