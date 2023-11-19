ВОЗ сообщила, что в больнице "Аш-Шифа" остаются 25 медработников и 291 пациент

В организации отметили, что среди пациентов находятся 32 младенца в критическом состоянии

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек все еще остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В "Аш-Шифе" остаются 25 медицинских работников и 291 пациент <...> Среди пациентов - 32 младенца в критическом состоянии", - говорится в сообщении организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). В организации отметили, что за последние два-три дня "из-за прекращения оказания медицинской помощи погибли несколько пациентов".

Отмечается, что "в ближайшие 24-72 часа <...> будут организованы дополнительные миссии" для транспортировки пациентов из "Аш-Шифы" на юг сектора Газа в медицинский комплекс Насер.

Согласно данным ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов "Аш-Шифы" различные травмы конечностей, 29 человек не могут передвигаться без медицинской помощи. Также у многих инфицированы раны из-за тяжелой санитарной ситуации в больнице и отсутствия антибиотиков.

ВОЗ подчеркнула, что команда пробыла всего час внутри больницы и назвала ситуацию "отчаянной". Отмечается, что организация и партнеры "срочно разрабатывают план немедленной эвакуации оставшихся пациентов, персонала и их семей".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что больница "Аш-Шифа" в секторе Газа больше не может функционировать, а всех пациентов нужно срочно эвакуировать.