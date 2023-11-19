19 ноября, 01:36

Президенты Венесуэлы и Колумбии договорились о расширении всестороннего сотрудничества

На переговорах лидеров двух стран, в частности, были рассмотрены вопросы мира и урегулирования внутреннего конфликта в Колумбии

КАРАКАС, 19 ноября. /ТАСС/. Президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Колумбии Густаво Петро провели в субботу переговоры и договорились о дальнейшем расширении всесторонних политических и торгово-экономических отношений между двумя странами. Главы государств приняли совместную декларацию по итогам официального визита Петро в Венесуэлу и выступили в президентском дворце Мирафлорес.

"Мы продвинулись вперед по пути братства и сотрудничества, мира и благосостояния двух стран", - сообщил Мадуро в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он отметил достигнутые соглашения в области инвестиций, в экологической, энергетической, нефтегазовой сферах, в совместной борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых в бассейне реки Амазонки.

Мадуро сообщил, что на переговорах были рассмотрены вопросы мира и урегулирования внутреннего конфликта в Колумбии. Президент подчеркнул, что "Венесуэла оказывает полную и абсолютную поддержку президенту Петро <...> потому что мир в Колумбии - это также мир и спокойствие в Венесуэле". Он подчеркнул, что "всесторонние отношения сотрудничества, мира, взаимопонимания между Колумбией и Венесуэлой получили дальнейшее развитие и проделанная работа имела полный успех".

Президент Колумбии указал, что в ходе визита "заложены принципы реальной энергетической интеграции между двумя странами, которая может быть расширена присоединением Панамы, Эквадора и Бразилии". Он сообщил о проекте передачи электроэнергии из Колумбии в западный штат Венесуэлы Сулия и венесуэльских энергоносителей в Колумбию, включая поставки природного газа.

Петро сообщил, что колумбийская нефтегазовая компания Ecopetrol "вполне вероятно, станет партнером" венесуэльской государственной нефтегазовой копании PDVSA "в эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в Венесуэле". Колумбийский президент считает, что "энергетическая интеграция станет исторической и фундаментальной для развития и процветания двух народов".

Президент Колумбии выступил также за развитие туризма в природных зонах двух стран и усиление борьбы с нелегальной добычей минералов. 

Теги:
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПетро, Густаво
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