Al Jazeera: армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

По сведениям телеканала, тяжелая военная техника и бульдозеры сносят улицы и уничтожают лагерь беженцев в Дженине

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает телеканал Al Jazeera, тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы и инфраструктуру города Дженин.

По данным телеканала, израильские войска штурмуют Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге Западного берега реки Иордан, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере. ЦАХАЛ атакует Дженин с нескольких направлений, "тяжелая военная техника и бульдозеры сносят улицы и инфраструктуру, а также уничтожают лагерь беженцев в Дженине".