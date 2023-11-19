19 ноября, 01:54

Посольство КНР: участие Тайваня в АТЭС должно основываться на принципе "одного Китая"

Представитель китайской дипмиссии в Вашингтоне таким образом прокомментировал сообщения о том, что возглавлявший делегацию Тайваня на саммите АТЭС Моррис Чан побеседовал с президентом США Джо Байденом, но не контактировал с китайским лидером Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Представители Тайваня должны придерживаться принципа "одного Китая", принимая участие в мероприятиях по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства КНР в Вашингтоне.

"Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю. Тайвань является частью территории Китая", - подчеркнул представитель пресс-службы посольства. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что возглавлявший делегацию Тайваня на саммите АТЭС в Сан-Франциско Моррис Чан побеседовал с президентом США Джо Байденом, однако не имел каких-либо контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам представителя китайской дипмиссии, представители Тайваня при участии "в мероприятиях, связанных с АТЭС, должны придерживаться принципа одного Китая и положений меморандума о взаимопонимании", согласно которому Тайвань не может быть представлен в АТЭС на высоком официальном уровне.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. 

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