В США заявили, что сделка по освобождению заложников в Газе пока не заключена

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что работа над документом продолжается

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пока не заключили соглашение о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников. Соответствующее заявление разместила в социальной сети X (ранее Twitter) руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

"Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", - написала она. Таким образом представитель Белого дома прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, из которой следует, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать изложенные в публикации сведения.