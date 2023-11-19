19 ноября, 03:31
Палестино-израильский конфликт

У резиденции премьера Израиля собрались толпы протестующих

Они требуют отставки Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Толпы демонстрантов собрались в субботу на акцию протеста возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, требуя его отставки. Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Протестующие возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. "Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху", "Биби, время истекает - народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?" - гласили плакаты в руках собравшихся на акцию, отмечает газета.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в Израиле. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация