ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военнослужащих в Газе

Общие потери армии Израиля в анклаве составили 58 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Общие потери Армии обороны Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа составляют 58 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные армейской пресс-службой.

ЦАХАЛ сообщил еще о двух военнослужащих, которые погибли в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Соответствующие потери были зафиксированы на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.