19 ноября, 05:04

В Молдавии начался второй тур выборов в местные органы власти

Избирательные участки открылись в 273 населенных пунктах страны, где победителя не удалось определить в ходе голосования 5 ноября

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти начался в Молдавии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии, в 07:00 (08:00 мск) избирательные участки открылись в 273 населенных пунктах страны, где победителя не удалось определить в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

Согласно местным законам, во втором туре победителем выборов мэра будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Для признания выборов состоявшимися явка в отдельных избирательных округах должна превысить одну пятую от внесенных в списки избирателей.

За голосованием будут следить около 400 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Европейского парламента, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), а также дипломаты ряда стран. Представители посольства России не были приглашены на эти выборы. Кроме того, ЦИК Молдавии отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей из состава БДИПЧ. 

Теги:
Молдавия
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