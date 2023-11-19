19 ноября, 05:07
Палестино-израильский конфликт

На Западном берегу в столкновениях с израильскими военными погиб один палестинец

Еще трое получили ранения, сообщило издание The Jerusalem Post

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Один палестинец убит и двое ранены в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

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Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По информации издания, один палестинец был убит в результате вооруженных столкновений с израильскими силами в Дженине утром в воскресенье. Кроме того, один палестинец был серьезно ранен в ходе столкновений с силами ЦАХАЛ около КПП "Каландия", еще два палестинца получили ранения в столкновениях в районе лагеря палестинских беженцев Балата, расположенном в городе Наблус. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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