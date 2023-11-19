19 ноября, 06:33

Финляндия приостановила работу пятого КПП на границе с РФ из-за перегруженности

Юрий Белинский/ ТАСС, архив
© Юрий Белинский/ ТАСС, архив

Газета Iltalehti утверждает, что КПП возобновит работу утром 19 ноября

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Погранслужба Финляндии временно закрыла КПП Вартиус на границе с Россией из-за его перегруженности. Об этом в субботу сообщила пограничная служба, ответственная за район Кайнуу.

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"КПП Вартиус перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу", - написали финские пограничники на своей странице в соцести X (ранее Twitter). Позже телерадиоканал Yle сообщил, что работа КПП была приостановлена днем, а в 18:19 по местному времени (19:19 мск) Вартиус был закрыт.

В свою очередь газета Iltalehti утверждает, что КПП возобновит свою работу в воскресенье утром. Погранслужбы пока о его открытии официально не объявляли.

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен утверждал, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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