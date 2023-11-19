Лукашенко поздравил ас-Сиси с днем рождения

Президент Белоруссии отметил совпадение позиции с Египтом по актуальным международным вопросам

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения, отметив, схожесть позиций стран по актуальным международным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно, что позиции наших стран по актуальным международным вопросам совпадают. Беларусь, как и Египет, заинтересована в построении справедливого глобального порядка и настоящего многополярного мира", - подчеркнул Лукашенко. Он также отметил динамичное развитие белорусско-египетских отношений.

По словам Лукашенко, под руководством ас-Сиси Египет достиг значительных успехов, "остается флагманом и сердцем арабского мира, гарантом и двигателем мира и прогресса в Ближневосточном регионе". "Ваша ежедневная работа в первую очередь направлена на обеспечение стабильности, безопасности, достойных условий жизни и повышение благосостояния египетских граждан, создание основ новой республики", - отметил Лукашенко.

Ранее белорусские власти подчеркивал, что Белоруссия для Египта является надежным партнером, отмечали заинтересованность создания в этой стране совместных предприятий с высокой степенью локализации и развитии многоплановых двусторонних отношений. Стороны обсуждали совместную масштабную работу на Суэцком канале, Минск отмечал намерение принять участие в создании там особой экономической зоны. Что касается политического вектора, то Лукашенко заявлял, что у Минска и Каира нет закрытых тем.