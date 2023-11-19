19 ноября, 06:37

Лукашенко поздравил ас-Сиси с днем рождения

Президент Белоруссии отметил совпадение позиции с Египтом по актуальным международным вопросам

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения, отметив, схожесть позиций стран по актуальным международным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно, что позиции наших стран по актуальным международным вопросам совпадают. Беларусь, как и Египет, заинтересована в построении справедливого глобального порядка и настоящего многополярного мира", - подчеркнул Лукашенко. Он также отметил динамичное развитие белорусско-египетских отношений.

По словам Лукашенко, под руководством ас-Сиси Египет достиг значительных успехов, "остается флагманом и сердцем арабского мира, гарантом и двигателем мира и прогресса в Ближневосточном регионе". "Ваша ежедневная работа в первую очередь направлена на обеспечение стабильности, безопасности, достойных условий жизни и повышение благосостояния египетских граждан, создание основ новой республики", - отметил Лукашенко.

Ранее белорусские власти подчеркивал, что Белоруссия для Египта является надежным партнером, отмечали заинтересованность создания в этой стране совместных предприятий с высокой степенью локализации и развитии многоплановых двусторонних отношений. Стороны обсуждали совместную масштабную работу на Суэцком канале, Минск отмечал намерение принять участие в создании там особой экономической зоны. Что касается политического вектора, то Лукашенко заявлял, что у Минска и Каира нет закрытых тем. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация